بالفيديو.. توقيع "معاهدة السلام" بين الإمارات وإسرائيل و"إعلان دعم السلام" بين البحرين وإسرائيل
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في البيت الأبيض، مساء اليوم، معاهدة السلام بين البلدين.
كما وقعت مملكة البحرين إعلان دعم السلام مع دولة إسرائيل.
توقيع " #معاهدة_السلام " بين #الإمارات و #إسرائيل و " إعلان دعم السلام " بين #البحرين و إسرائيل#الامارات_رساله_سلام— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 15, 2020
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