بالفيديو.. توقيع "معاهدة السلام" بين الإمارات وإسرائيل و"إعلان دعم السلام" بين البحرين وإسرائيل

المصدر: واشنطن - وام

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في البيت الأبيض، مساء اليوم، معاهدة السلام بين البلدين.

كما وقعت مملكة البحرين إعلان دعم السلام مع دولة إسرائيل.

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