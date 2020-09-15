بالفيديو.. توقيع "معاهدة السلام" بين الإمارات وإسرائيل و"إعلان دعم السلام" بين البحرين وإسرائيل

نتنياهو وعبد الله بن زايد وعبد اللطيف بن راشد الزياني.

المصدر:
  • واشنطن - وام
التاريخ:

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في البيت الأبيض، مساء اليوم، معاهدة السلام بين البلدين.

كما وقعت مملكة البحرين إعلان دعم السلام مع دولة إسرائيل.

 

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