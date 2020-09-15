برلسكوني بعد علاجه من «كورونا»: لقد أفلت من الموت مجدداً

المصدر: روما - د.ب.أ

قال رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني، أمس، إنه أفلت من الموت مجدداً، وذلك بعدما غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج لمدة أسبوعين لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال برلسكوني (83 عاماً) خارج مستشفى سان رافايل في ميلانو «لقد تغلبت على ما أعتقد أنه ربما يكون أصعب تحدٍّ في حياتي».

وأضاف «على أي حال، أستطيع أن أقول إنني حتى هذه المرة أفلت من الموت»، كما أعرب عن شكره للأطباء، وتضامنه مع المصابين الآخرين بالفيروس وأقاربهم.

وكان برلسكوني دخل المستشفى في الرابع من سبتمبر الجاري. وشخص الأطباء إصابته بالتهاب رئوي مضاعف ناجم عن إصابته بفيروس كورونا، وقالوا إن إصابته خطيرة.

وقال برلسكوني أول ثلاثة أيام كانت صعبة للغاية، مشيراً إلى أن مرض كوفيد-19 يعد مرضاً خطيراً للغاية.

وطالب برلسكوني الجميع باحترام قواعد الصحة والسلامة، وقام بوضع كمامة على وجهه بعدما تحدث للصحافيين.

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