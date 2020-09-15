109 حالات إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أمس، تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين الحالات الجديدة 98 حالة عدوى محلية، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 22 ألفاً و285 حالة.

يشار إلى أن هذا هو اليوم الـ12 على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية حالات إصابة بالفيروس أقل من 200 حالة.

وبدأت السلطات الكورية في تخفيف القيود المفروضة في منطقة سيؤول الكبرى، ما يتيح عمل المطاعم والمقاهي والمنشآت الأخرى بصورة طبيعية في ظل إجراءات وقائية أكثر صرامة.

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