7138 حالة إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

المصدر: باريس - رويترز

سجلت السلطات الصحية الفرنسية يوم الأحد 7183 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 نزولا من زيادة قياسية في الإصابات يوم السبت بلغت 10561 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أيضا في تحديث يومي بموقعها الإلكتروني أن عدد المنقولين إلى المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 ارتفع خلال الأسبوع الماضي إلى 2464 في مقابل 2432 في إحصاء يوم السبت. وقالت إن من بين هؤلاء 427 نقلوا إلى وحدات الرعاية المركزة خلال الأيام السبعة الماضية صعودا من 417 في إحصاء يوم السبت.

وتواجه فرنسا، مثل الدول الأوروبية الأخرى، قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مما حدا بالحكومة يوم الجمعة إلى التعهد باتخاذ خطوات للإسراع بالفحوص وتشديد الإجراءات في المناطق مرتفعة الإصابة لتجنب العودة إلى إجراءات العزل العام التي فرضت في وقت سابق من العام الجاري.

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