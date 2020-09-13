أميركا تطرد 8800 طفل مهاجر بموجب قواعد «كورونا»

المصدر: واشنطن - رويترز

طردت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نحو 8800 طفل مهاجر لم يكن معهم أحد من ذويهم، بعد ضبطهم على الحدود الأميركية - المكسيكية، منذ 20 مارس، بموجب قواعد تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وذلك طبقاً لوثائق قدمتها وزارة العدل للمحكمة.

وامتنعت الإدارة عن كشف الأرقام، منذ يونيو، عندما قالت إن نحو 2000 طفل طُردوا. وقال مدافعون عن الهجرة إن من المرجح خضوع كثيرين آخرين لهذه القواعد، لكن نطاق عمليات الطرد لم يكن واضحا حتى أول من أمس.

وطبقت الإدارة قوانين حدودية جديدة، في 21 مارس، ألغت إجراءات استمرت عقوداً بموجب قوانين تهدف إلى حماية الأطفال من الاتجار بالبشر، ومنحهم فرصة لتقديم طلب لجوء لأميركا لإحدى محاكم الهجرة في الولايات المتحدة.

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