رغم مناشدة ترامب.. إيران تنفذ الإعدام بحق بطل المصارعة نافيد أفكاري

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني، نافيد أفكاري".

وقال رئيس المحكمة العليا في محافظة فارس كاظم موسوي: "تم تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق نافيد أفكاري صباح اليوم السبت بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبإصرار من عائلة القتيل حسن تركمان على تنفيذ الحكم"، وذلك حسب صحيفة "كيهان" الإيرانية.

وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكما بإعدام البطل الرياضي أفكاري البالغ 27 عاماً لإدانته بقتل مسؤول أمني خلال مظاهرة في مدينة شيراز جنوب إيران عام 2018.

ووجهت له إيران، تهما بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك "حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى"، كما تم الحكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن مدة 54 و27 عاما، وجلد كل منهما 74 جلدة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ناشد إيران ألا تنفذ حكم إعدام بحق بطل المصارعة نافيد أفكاري. وقال ترامب في تغريدة احتوت على رابط لتقرير لمحطة "فوكس نيوز" الأميركية "إلى زعماء إيران.. سأقدر بشدة موقفكم إذا انقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكراً لكم".

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