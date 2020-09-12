الهند تسجل قفزة يومية قياسية في إصابات كوفيد -19 لليوم الثاني على التوالي

المصدر: نيودلهي - رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بالهند تسجيل قفزة يومية قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل 97570 حالة اليوم.

ومع تسجيل أكثر من 4.65 مليون حالة إصابة في المجمل تحتل الهند المركز الثاني على مستوى العالم في عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 6.4 مليون حالة.

ولكن زيادة حالات الإصابة أسرع في الهند من أي مكان آخر في العالم مع ارتفاع عدد الحالات عبر المناطق الحضرية والريفية في بعض الولايات الكبيرة ذات الكثافة السكانية.

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