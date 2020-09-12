كندا تعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة بكوفيد-19 لأول مرة منذ مارس

المصدر: تورونتو - رويترز

أشارت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية التي نشرت في ساعة متأخرة من مساء أمس، إلى عدم تسجيل كندا أي حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك لأول مرة منذ 15 مارس.

وأظهرت البيانات الحكومية أن عدد حالات الوفاة جراء الجائحة بكندا بلغ 9163 حالة حتى 11 سبتمبر أيلول وهو نفس عدد الوفيات الذي تم تسجيله في العاشر من سبتمبر.

ولكن البيانات أظهرت ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا 702 حالة ليصبح 135626 في 11 سبتمبر، مقارنة باليوم السابق.

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