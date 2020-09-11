ترامب يعلن اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل مملكة البحرين وإسرائيل إلى اتفاق سلام، وقال في حسابه على تويتر "إنجاز تاريخي تحقق اليوم باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام" .

وأضاف "فتح الحوار والعلاقات المباشرة سيعزز التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة"، مؤكدا "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط".

وتابع: "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما!".

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news