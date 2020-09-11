تأجيل جلسة النظر في تسليم أسانج بسبب مخاوف متعلقة بـ «كورونا»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

تأجلت جلسة النظر في طلب تسليم مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج، أمس، حتى الأسبوع المقبل بسبب معاناة شريكة، أحد الممثلين القانونيين في القضية، أعراض فيروس كورونا المستجد. وقالت القاضية فانيسا بارايتسير في المحكمة الجنائية «فيما لايزال الموقف غامضاً، أوافق على تأجيل الجلسة» إلى الاثنين المقبل. وتطالب الولايات المتحدة لندن بتسليمها أسانج الذي تتهمه بتسريب أسرار عسكرية.

وحضر معظم أعضاء الفريقين القانونيين إجراءات أمس عن بُعد. وهم ينتظرون نتائج فحوص الشريكة المريضة التي من المقرر أن تصدر اليوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news