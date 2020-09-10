الاتحاد الأوروبي يحجز 200 مليون جرعة من لقاح محتمل

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أنها توصلت إلى اتفاق أولي، للحصول على 200 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد، طوره التحالف الألماني - الأميركي «بايونتك/‏فايزر»، مع إمكان الحصول على 100 مليون جرعة إضافية، في سادس اتفاق من نوعه يبرمه الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيديس، في بيان، إن «المفاوضات النهائية مع (بايونتك/‏فايزر) تحرز تقدماً جديداً، لتعزيز عرضنا الصلب والمتنوع من اللقاحات المحتملة». وأضافت: «متفائلون إزاء إمكان أن تثبت سلامة وفاعلية أحد هذه اللقاحات ضد (كوفيد-19)، لمساعدتنا في التغلب على هذه الجائحة». وتطور شركة «بايونتك»، ومختبرات «فايزر» الأميركية، منذ أشهر، هذا اللقاح الذي دخل نهاية يوليو في مرحلة تجارب سريرية على نطاق واسع. وفي مطلع يوليو، كشف التحالف عن نتائج أولية إيجابية، بعد إجراء اختبارات على 45 شخصاً.

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