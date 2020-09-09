السعودية تسجل 775 إصابة جديدة بـ"كورونا" و28 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم تسجيل 775 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 323012 حالة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة 720 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 298966 حالة، فيما تم تسجيل 28 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 4165 حالة.

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