السعودية.. 781 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" و 30 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية رصد وتسجيل 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 322237 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليا 19854 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1428 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحافي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 623 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 298246 حالة، فيما سجل عدد 30 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 4137 حالة وفاة.

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