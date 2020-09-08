السعودية تسجل 26 حالة وفاة و768 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4107 حالات.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 768 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 321 ألفاً و456 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 19 ألفاً و726 حالة، منها 1430 حالة حرجة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 886 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 297 ألفاً و623 شخصاً.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 90 ألفاً و387 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحافي اليومي، إنه تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 546 حالة.

وفي رام الله، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأضافت في بيان صحافي أن «حالات الوفاة سجلت في قطاع غزة، ومحافظة نابلس، وبلدة إذنا في الخليل».

وأشارت الوزيرة إلى أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة، مسجلة 191 حالة، يليها قطاع غزة بإجمالي إصابات 182، بينما توزعت بقية الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي بلغ 34 ألفاً و746 إصابة، تعافى منهم 23 ألفاً و508 أشخاص، بينما بلغت حالات الوفاة 205 حالات.

الكويت تسجل حالتي وفاة و805 إصابات جديدة بـ«كورونا».

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