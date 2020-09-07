"الصحة العالمية" تتعاون مع الصين بشأن متطلبات الموافقة على لقاح "كورونا"

المصدر: جنيف - رويترز

قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن المنظمة تتعاون مع الصين بشأن متطلبات الحصول على موافقة دولية على أي لقاح صيني لمرض كوفيد-19.

وقالت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ماريانجيلا سيماو، في إفادة صحفية في جنيف إن "مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين والمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية يعملان مع السلطات التنظيمية في الصين. نحن على اتصال مباشر، وتبادلنا المعلومات ومتطلبات الموافقة الدولية للقاحات".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة سينوفاك الصينية للتكنولوجيا الحيوية قد قال، أمس الأحد، إن نحو 90% من موظفي الشركة وأسرهم قد أخذوا لقاحاً تجريبياً طورته في إطار برنامج الاستخدام الطارئ للبلاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news