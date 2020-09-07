ليبيا تسجل 1085 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

المصدر: طرابلس - د ب أ

سجلت ليبيا رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بكورونا، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية، اليوم الاثنين تسجيل 1085 حالة إصابة جديدة أمس.

وأوضح أن هذه الإصابات منها 845 حالة جديدة، و240 مخالطين لمصابين سابقين، وذلك بعد إجراء 4291 اختبارا في عموم البلاد.

وسجل المركز أيضا 81 حالة شفاء، و 11 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وبحسب المركز، فقد وصل إجمالي المصابين حتى أمس إلى 18834 حالة ، منها 16376 حالة نشطة، في حين بلغ عدد المتعافين 2162 ، والوفيات الناتجة عن الوباء 296.

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