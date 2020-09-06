5000 طرد غذائي من «الأعمال الخيرية» بعجمان لمتضرري فيضانات السودان

المصدر: عواصم - وام

وزعت «هيئة الأعمال الخيرية» بعجمان 5000 طرد غذائي على المتضررين من كارثة السيول والفيضانات في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من القرى النائية في السودان.

وقال المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، في تصريح له، إن ذلك جاء ضمن زيارة وفد من الجمعية لجمهورية السودان في ظل الظروف الحالية التي فرضها سوء حال المتضررين ونداءات الإغاثة.

يأتي ذلك في وقت أعلن السودان، أمس، حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات غير المسبوقة التي شهدها أخيراً وأدت إلى وفاة 99 شخصاً وإصابة 46 آخرين، فيما انهار نحو 100 ألف منزل وتضرر أكثر من 500 ألف شخص.

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