34 حالة وفاة بالسعودية و791 إصابة جديدة بالفيروس

المصدر: الرياض، الكويت - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4049 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 791 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 319 ألفاً و932 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 779 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 295 ألفاً و842 شخصاً.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 540.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 720 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 88 ألفاً و963 حالة.

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