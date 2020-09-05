الهند تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا والإجمالي 4 ملايين

المصدر: مومباي - (رويترز)

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الهند أربعة ملايين بعد زيادة قياسية، اليوم، لتصبح ثالث بلد على مستوى العالم يتخطى هذا الرقم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وكشفت بيانات من وزارة الصحة الاتحادية أن الهند سجلت 86432 إصابة جديدة بالفيروس، اليوم، وهو رقم قياسي للإصابات اليومية على مستوى العالم.

وزادت الإصابات في أنحاء البلد بما في ذلك العاصمة نيودلهي وولايتا كارناتاكا ومهاراشترا الكبيرتان.

تأتي القفزة في حالات الإصابة التي تجاوزت الأربعة ملايين حالة بعد 13 يوما فقط من وصول الهند إلى ثلاثة ملايين حالة، في تسارع حاد للإصابات مقارنة مع مدة تتجاوز 100 يوم قبل تسجيل المليون حالة السابقة.

وتسجل الهند أكبر حصيلة يومية في حالات الإصابة بكورونا منذ نحو شهر حيث تسعى حكومتها لفتح الأنشطة التجارية لإنعاش اقتصاد يعاني من انكماش حاد.

وزادت حصيلة الوفيات بمرض كوفيد-19 في الهند بأكثر من ألف لتصل إلى 69561 شخصا اليوم السبت.

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