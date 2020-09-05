"الجوازات السورية" تحدد مصير من لا يملك الـ 100 دولار لدخول البلاد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات السورية، اللواء ناجي النمير، عن طريقة التعامل مع السوريين الراغبين في العودة لبلادهم، ولا يملكون الـ100 دولار المشروط تصريفها بسعر المصرف المركزي على الحدود لدخول بلادهم.

وقال النمير في لقاء إذاعي مع "نينار إف إم"، أمس، إن التعليمات تقضي بإعادة من لا يملك الـ100 دولار من حيث أتى، إلا أن الجانب اللبناني لا يقبل رجوع هؤلاء السوريين، وبالتالي سيتم إبقاء المواطن السوري على الحدود حتى يؤمن المبلغ المطلوب، ويدخل إلى بلده.

وأكد اللواء النمير أن السوري الذي لا يُسمح له بالدخول ريثما يجد الـ100 دولار، يبقى عالقاً، أي يجلس على الحدود، ويمارس حياته كالمعتاد، ريثما يستطيع جلب 100 دولار، وعندها يسمح له بالدخول.

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