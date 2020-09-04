روسيا تسجل 121 وفاة و5110 إصابات جديدة بـ" كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت روسيا 121 حالة وفاة و5110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 5812 مصاباً بالفيروس.

وقال مركز العمليات الروسي، الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، إن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 17 ألفاً و649، وتجاوز عدد الإصابات حاجز المليون، ليصل إلى مليون و15 ألفاً و105 إصابات، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 832 ألفاً و747، وبقي هناك 164 ألفاً و709 حالات نشطة، ما يمثل انخفاضاً بواقع 823 حالة نشطة، منذ يوم أمس، مشيراً إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2% من المرضى الجدد.

وأجري في روسيا، حتى اليوم، أكثر من 37.8 مليون فحص مختبري، لتشخيص الإصابات بـ"كورونا"، 334 ألفاً منها خلال اليوم الأخير، ولايزال أكثر من 211 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

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