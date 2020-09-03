أميركا تنتقد مخاوف «الصحة العالمية» بشأن اعتماد لقاح دون اجتياز التجارب

المصدر: واشنطن - رويترز

انتقد البيت الأبيض مخاوف، عبرت عنها منظمة الصحة العالمية، بعدما صرح مسؤول صحة أميركي بأنه قد تتم الموافقة على لقاح لفيروس كورونا المستجد، دون أن تستكمل كل التجارب.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تشارك في الجهود العالمية، لابتكار وتصنيع وتوزيع لقاح للفيروس، بسبب مشاركة المنظمة.

وقالت المنظمة، في الآونة الأخيرة، إن نحو 172 دولة تشارك في خطتها للقاح «كوفيد-19»، لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، في بيان: «ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع شركائنا الدوليين لضمان هزيمة هذا الفيروس، لكن لن نتقيد بمنظمات متعددة الأطراف، تسيطر عليها منظمة الصحة العالمية التي يسودها الفساد، والصين».

وأضاف: «هذا الرئيس لن يدخر جهداً، لضمان اجتياز أي لقاحات جديدة.. للاختبارات بكل دقة».

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