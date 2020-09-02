أميركا تخفض 100 مليون دولار من مساعداتها لإثيوبيا بسبب «سد النهضة»

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مصدر بالكونغرس لرويترز اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قررت خفض 100 مليون دولار من مساعداتها لإثيوبيا وسط خلاف مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل.

ويحتدم الخلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان على طريقة ملء سد النهضة وتشغيله. وما زال الخلاف قائما على الرغم من بدء ملء الخزان خلف السد في يوليو.

وأبلغ المصدر رويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني بأن «الولايات المتحدة قررت خفض المساعدات» بسبب موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.

وجاء في الرسالة «زهاء 100 مليون دولار أو نحو ذلك ستتأثر ومنها تمويل حجمه 26 مليون دولار ينقضي أجله بنهاية (العام المالي)».

وقال المصدر إن معظم التمويل الذي شارف على الانتهاء مخصص للأمن الإقليمي وأمن الحدود والمنافسة السياسية وتحقيق التوافق والتغذية.

وأضاف المصدر أن التمويل المخصص لمكافحة الإيدز وبرنامج الغذاء مقابل السلام والمساعدة الدولية في الكوارث والمساعدات الخاصة بالهجرة واللاجئين لن يتأثر.

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