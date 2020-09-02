بريطانيا تعيد فرض قيود «كورونا» في أجزاء من مانشستر

المصدر: لندن - رويترز

أعادت الحكومة البريطانية فرض قيود لمنع انتشار مرض «كوفيد-19» في أجزاء من مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا اليوم الأربعاء مباشرة بعد رفعها وسط سلسلة انتكاسات مفاجئة.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن إجراءات التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة في منطقتي بولتون وترافورد على عكس ما أعلنه في 28 أغسطس عندما قال إن القيود سترفع في الثاني من سبتمبر.

وقال هانكوك في بيان «في أعقاب التغير الكبير في معدلات الإصابة في الأيام القليلة الماضية، تقرر أن تظل القيود القائمة مفروضة على بولتون وترافورد في الوقت الراهن».

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لانتقادات بسبب ما يراه الكثيرون تخبطا في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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