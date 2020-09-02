115 وفاة و 4952 إصابة جديدة بـ«كورونا» في يوم واحد بروسيا

المصدر: موسكو - وام

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية انخفاضا طفيفا في معدل الوفيات وارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد«كوفيد-19».

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي انه تم تسجيل 115 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 123 وفاة أمس ورصد 4952 إصابة جديدة مقابل 4729 إصابة أمس ليصبح العدد الإجمالي للضحايا 17414 حالة وفاة والإصابات تجاوزت حاجز المليون لتصل إلى 1005000اصابة بينما وارتفع عدد المرضى الذين تم شفاؤهم في روسيا بمقدار 5464 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين في روسيا إلى 821169 شخصا بينما بقي هناك 166417 حالة نشطة «ما يمثل انخفاضا بواقع 627 حالة نشطة منذ يوم أمس»، مشيرا إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2% من المرضى الجدد.

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