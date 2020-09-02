«سانوفي» تعلن عن نتائج غير حاسمة لعقار مضاد لـ «كوفيد-19»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلن المختبر الفرنسي «سانوفي»، أمس، أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية التي أجرتها لاختبار فعالية عقارها «كيفزارا» لعلاج الحالات الحرجة من «كوفيد-19» لم تسفر عن نتائج مرضية.

وذكرت المجموعة الفرنسية في بيان أن هذه المرحلة الثالثة من التجارب، أي مرحلة الاختبار الواسعة «لم تحقق معيار التقييم الأساسي أو الثانوية، مقارنةً بالعقار الوهمي، وفي كلتا الحالتين، إضافة إلى العلاج في المستشفى».

وحالياً، لا تعتزم شركتا «سانوفي» و«ريجينيرون» الأميركية، التي شاركت في تطوير هذا العقار «إجراء دراسات سريرية أخرى على كيفزارا في علاج (كوفيد-19)».

وشملت التجارب التي تقيم فعالية «كيفزارا» في علاج الأشكال الحرجة من «كوفيد-19»، 420 مريضاً، وأجريت في 11 دولة.

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