الجزائر تخفّف إجراءات الحجر بعد تراجع الإصابات

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

أعلنت الجزائر، أول من أمس، تخفيف إجراءات الحجر المتّخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في ضوء تراجع أعداد الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19»، وقررت بالخصوص تقليص عدد الولايات الخاضعة لحظر التجوّل، وإعادة فتح دور الحضانة والمكتبات والمتاحف.

وأشار مكتب رئيس الوزراء في بيان إلى أن عدد الولايات التي يسري فيها حظر التجوّل من الساعة الـ11 مساء حتى السادسة صباحاً (22:00 حتى 5:00 ت غ) تراجع من 29 إلى 18، من أصل ولايات البلاد الـ48، وذلك نظراً إلى تحسن الوضع الصحي فيها «بشكل واضح».

ومنذ تسجيل أول إصابة بالفيروس على أراضيها في 25 فبراير، أحصت الجزائر نحو 45 ألف إصابة بـ«كوفيد-19»، بينها 348 إصابة أول من أمس (في مقابل عدد قياسي من الإصابات بلغ 675 في 26 يوليو).

وتم الإبقاء على حالة حظر التجول السارية في عدد من الولايات، بينها الجزائر ووهران (شمال غرب)، والبليدة وبجاية (شمال)، من الـ11 مساءً حتى السادسة صباحاً.

كذلك، سمحت الحكومة بإعادة فتح «دور الحضانة والرعاية للأطفال، مع التنفيذ الصارم لبروتوكول صحي مكيّف، يجب أن يتضمن على وجه الخصوص استخدام 50% من قدرات استقبال هذه المؤسسات في مرحلة أولى، واحترام التباعد الجسدي».

ومن المقرر أيضاً فتح المكتبات وقاعات المطالعة والمتاحف، مع تنفيذ البروتوكولات الصحية نفسها.

في المقابل، تقرر الإبقاء على إجراء حظر جميع أنواع التظاهرات السياسية والتجمعات واللقاءات العائلية، لاسيما احتفالات الزواج والختان.

من المقرّر أيضاً فتح المكتبات وقاعات المطالعة والمتاحف.

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