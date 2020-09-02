النمسا: التطعيم ضد «كورونا» في الاتحاد الأوروبي قد يبدأ يناير المقبل

المصدر: فيينا - د.ب.أ

قال وزير الصحة النمساوي، رودولف أنشوبير، أمس، إن التطعيم ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي قد يبدأ في يناير المقبل، في حال تمت تسوية جميع الأمور المتعلقة بالاتفاق مع شركة استرازينكا البريطانية لصناعة الأدوية.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها وقعت اتفاقاً لتزويد دول الاتحاد الأوروبي بـ400 مليون جرعة من اللقاح المحتمل، الذي يخضع للتجارب السريرية حالياً.

وقال أنشوبير في مؤتمر صحافي في فيينا إن هدف تطبيق التطعيم مطلع العام المقبل مرتبط بما إذا كان يمكن للشركات المعنية الإيفاء بالتزاماتها.

وأضاف «الشرط الثاني هو الحصول على الموافقة بالنسبة للسوق في الوقت المناسب».

ولا تتفاوض المفوضية الأوروبية في بروكسل مع شركة استرازينيكا فقط، ولكن أيضاً تتفاوض مع شركات أخرى تتسابق لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا. ووفقاً للاتفاق الأوروبي مع شركة استرازينيكا، فإن النمسا ستحصل على نحو 600 ألف جرعة من أجل تطعيم مواطنيها البالغ عددهم 300 ألف.

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