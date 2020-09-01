إصابات «كورونا» في الهند تتجاوز 78 ألف حالة لليوم الثاني

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، تسجيل 78 ألفاً و512 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حصيلة حالات الإصابة بالفيروس، في الهند، ثلاثة ملايين و621 ألف و245 حالة.

ونقلت شبكة «أن دي تي في» الهندية، عن الوزارة، القول إنه تم تسجيل 971 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 64 ألفاً و469 حالة.

وكانت الهند قد سجلت، الأحد، 78 ألفاً و761 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس، تسجلها أي دولة منذ بدء تفشي الفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news