السعودية تسجل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية رصد وتسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 315772 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 21079 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1552 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحافي اليومي ان عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1129 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 290796 حالة، فيما سجل عدد 27 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 3897 حالة وفاة.

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