في ثاني أكبر زيادة يومية.. فرنسا تسجل 6111 إصابة بـ "كورونا"

المصدر: باريس - رويترز

أعلنت فرنسا، يوم الخميس، تسجيل 6111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي جديد بعد إنهاء العزل العام وثاني أكبر زيادة يومية على الإطلاق.

وهذه أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في البلاد منذ تسجيل 7578 حالة في 30 مارس خلال العزل العام، في ذروة الجائحة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في فرنسا وصل إلى 259698.

وزاد عدد الوفيات بواقع 32 عن يوم الثلاثاء ليصل إلى 30576. وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات يوم الأربعاء لم يكن متاحا بسبب مشكلة فنية.

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