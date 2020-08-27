رئيس وزراء فرنسا يدعو مواطنيه إلى التحلي بالمسؤولية ووضع الكمامات

المصدر: باريس - أ.ف.ب

دعا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أمس، الفرنسيين إلى التحلي بـ«روح المسؤولية» لوضع الكمامات، متمنياً أن «يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء» الذي لايزال يتفشى في البلاد.

وقال كاستيكس عبر إذاعة «فرانس انتر»، «لم أؤمن يوماً بأن الدولة يمكن أن تفعل كل شيء، تتحمل قسطها من المسؤولية، لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء»، في وقت سجّلت فرنسا أكثر من 3000 إصابة بـ«كوفيد-19» أمس. وأضاف أنه ليس هناك «ما يثير الذعر، لم نعد إلى الوضع الذي كنا فيه خلال أبريل أو مايو»، لكن «ترون جيداً أن أمراً ما يحدث».

وأكد كاستيكس أنه «ليس ثمة أي عنصر على حدّ علمي، يسمح بالقول إن (كوفيد-19) قد تراجع بقوة»، مشيراً إلى أن إعادة فرض عزل عام ليس «هدفاً».

وقبل بضعة أيام من عودة التلاميذ إلى المدارس، رفض رئيس الوزراء الدعوات إلى تعميم توزيع كمامات مجانية في المدارس، مؤكداً أن «أي دولة في العالم» لم تتخذ مثل هذا التدبير.

وذكر بأن الأشخاص الضعفاء لأسباب صحية أو مادية، سيستفيدون من المجانية.

وقال «لن ندفع (ثمن) كمامات لعائلات لا تحتاجها على الإطلاق»، في وقت سيصبح وضع الكمامات إلزامياً للتلاميذ الفرنسيين اعتباراً من الثلاثاء المقبل، موعد استئناف الدروس.

إعادة فرض عزل عام في فرنسا ليس «هدفاً».

سجّلت فرنسا أكثر من 3000 إصابة بـ«كوفيد-19» أمس.

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