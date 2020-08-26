الأردن: حظر تجول شامل في محافظتي عمان والزرقاء يوم الجمعة المقبل

المصدر: عمان - د ب أ

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، عن فرض حظر تجول شامل طيلة يوم بعد غد الجمعة في محافظتي العاصمة عمّان والزرقاء فقط، وذلك بعد استمرار تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظتين؛ على أن تستمر ساعات الحظر كما هي في باقي محافظات المملكة.

وأوضح العضايلة خلال إيجاز صحافي في رئاسة الوزراء مساء اليوم الاربعاء، أن الحظر الشامل في المحافظتين سيبدأ من الساعة الحادية عشرة ليلة غد الخميس ويستمر لمدة 24 ساعة حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً من بعد غد الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد أن التصاريح الإلكترونية لا تُخول حامليها في عمّان والزرقاء بالحركة خلال ساعات الحظر الشامل، مشيراً إلى منح تصاريح لعدد محدود من العاملين لإدامة عمل بعض القطاعات الحيوية.

ونوه العضايلة إلى أنه بعد انتهاء الحظر الشامل في المحافظتين في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً يوم بعد غد الجمعة، سيبدأ الحظر الاعتيادي المعمول به حالياً في جميع أنحاء المملكة.

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