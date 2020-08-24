بيرو: مقتل 13 شخصاً خلال الهرب من الشرطة بعد تجمع مخالف لتدابير «كورونا»

المصدر: ليما - د.ب.أ

أعلنت وزارة الداخلية في بيرو، أن ما لا يقل عن 13 شخصاً لقوا حتفهم في حانة على مشارف العاصمة ليما، أول من أمس، أثناء فرارهم من الشرطة بعد استدعائها للتعامل مع تجمع يتنافى وتدابير مكافحة «كورونا».

وكان تم استدعاء الشرطة في البداية إلى حانة تجمع فيها نحو 120 شخصاً، بالمخالفة لتدابير مكافحة فيروس كورونا التي تحد من التجمعات الكبيرة.

وبعد دخول الشرطة للمبنى، تدافع الحضور للهرب من المخرج الوحيد، حيث تعرض كثيرون منهم للدهس أو السحق.

وتحدثت تقارير عن إصابة ثلاثة من الحضور وثلاثة من عناصر الشرطة. ونفت الوزارة صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأن بعض الضحايا تعرضوا للاختناق.

وتم اعتقال 23 شخصاً على صلة بالوفيات التي نجمت عن التدافع.

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