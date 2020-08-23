السعودية: عودة موظفي القطاع العام إلى مقار العمل في 30 أغسطس

المصدر: عواصم - وكالات

نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن وزارة الموارد البشرية قولها، أمس، إن موظفي القطاع العام في المملكة سيعودون إلى مقار العمل في 30 أغسطس.

وبذلك تخفف السعودية أكثر من قيود الحركة التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3619 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، إلى تسجيل 1184 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 306 آلاف و370 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1374 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 278 ألفاً و441 شخصاً.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس، إلى513.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 688 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 79 ألفاً و957 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 97 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، أمس، تسجيل 70 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 6353 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 3965 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 201 ألف و50.

وفي رام الله، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت في بيان أن إحدى حالات الوفاة كانت في بلدة صوريف بمحافظة الخليل، وأن حالتين كانتا في القدس.

وقالت إن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 154 حالة، تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 48 إصابة، بينما توزعت بقية الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

العراق يسجل 70 حالة وفاة و3965 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».

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