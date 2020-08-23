ارتفاع درجة الثقة بميركل خلال أزمة «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشف استطلاع للرأي أُجري في ألمانيا عن ارتفاع درجة الثقة بالمستشارة أنغيلا ميركل، ووزير الصحة ينس شبان، ورئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، في ظل أزمة «كورونا».

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجره معهد «فورسا» لأبحاث الرأي لمصلحة محطة «آر تي إل»، ونُشرت أمس، أن درجة الثقة التي حصلت عليها ميركل زادت بمقدار 12 درجة، مقارنة بالاستطلاع الذي أُجري في يناير الماضي قبل اندلاع أزمة «كورونا».

ووصل مقدار الزيادة في درجة الثقة التي حصل عليها شبان إلى 13 درجة، وبلغ مقدار الزيادة ذروته مع زودر حيث وصل إلى 17 درجة.

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