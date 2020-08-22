فيروس "كورونا" يودي بحياة أكثر من 800 ألف شخص في العالم

المصدر: عواصم - وام

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 800,004 أشخاص في العالم منذ اكتشافه في ديسمبر الماضي من أصل 23,003,079 إصابة معلنة.

وحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية اليوم قبيل الساعة 11,00 ت غ فان أميركا اللاتينية والكاريبي هي المنطقة الأكثر تضرراً بالفيروس بتسجيلها 254,897 وفاة وقد سُجلت أكثر من نصف الوفيات جراء المرض في العالم في أربع دول هي الولايات المتحدة "175,416" والبرازيل "113,358" والمكسيك "59,610" والهند "55,794".

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