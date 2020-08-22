دمشق تدعو إلى التدخل الفوري لوقف "جريمة تركية بحق مليون سوري"

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

طالبت الحكومة السورية، من الأمم المتحدة، الليلة الماضية، بالتدخل الفوري لوقف "الجريمة التركية بحق نحو مليون سوري في محافظة الحسكة" شمال شرق البلاد.

وقال المندوب الدائم لسورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في اتصال هاتفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "السلوك العدواني التركي بقطع مياه الشرب عن الحسكة يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

ورد غوتيريش على رسالةِ الجعفري بالتأكيد أنه سيبذل قصارى جهده فوراً مع الحكومة التركية والأطراف الآخرين لضمان الضغط لحل المسألة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه "سيكلف مبعوثه الخاص بيدرسون بالعمل على معالجة هذه المسألة من خلال لقائه بممثلي الولايات المتحدة وروسيا وتركيا في جنيف الاثنين المقبل".

وكان الجعفري أكد الأسبوع الماضي، أن "وجود القوات العسكرية التركية على الأراضي السورية هو عدوان واحتلال وانتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات الودية وحسن الجوار بين الدول".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news