السعودية تسجل 1184 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 39 حالة وفاة

المصدر: الرياض-وام

أعلنت المملكة العربية السعودية رصد وتسجيل 1184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 306370 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 24310 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1652 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي.. أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 1374 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 278441 حالة، فيما سجل 39 وفيات جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 3619 .

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