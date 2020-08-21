أول تعليق من السيسي بعد قرار وقف إطلاق النار في ليبيا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، بالبيانات كافة الصادرة من المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب اللييبي الداعية لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في الأراضي الليبية كافة باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها».

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أعلن وقف إطلاق النار في كامل الأراضي الليبية، مضيفا أن وقف إطلاق النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح.

كما دعا المجلس الرئاسى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

كما أعلن المجلس الرئاسى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتم وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين.

من جهته طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جميع الأطراف المتنازعة في ليبيا بوقف فوري لإطلاق النار.

وأكد عقيلة صالح على ضرورة تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة، وطرد المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشدة بالتوافق بين بياني المجلس الرئاسى ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news