السعودية: 1363 إصابة جديدة بـ"كورونا" و36 وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 1363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تم رصدها في عدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 302686 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 25089 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1725 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحافي اليومي ان عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1180 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 274091 حالة، فيما تم تسجيل 36 وفاة جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 3506 حالات وفاة.

وكشف الدكتور العبدالعالي، عن تراجع الحالات المؤكدة من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72 في المائة، وتراجع الحالات الحرجة بنسبة 25 في المائة، وتسجيل ارتفاع في نسبة حالات التعافي ليقترب من 92 في المائة منذ بدء الجائحة حتى الآن.

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