القضاء يُوقف مدير عام الجمارك بشأن تفجير مرفأ بيروت

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أصدر القضاء اللبناني، أمس، مذكرة توقيف بحق المدير العام للجمارك بدري ضاهر، بخصوص تحقيقات تفجير مرفأ بيروت.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، أن المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، استجوب على مدى أربع ساعات ونصف الساعة، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

ووفق الوكالة، توجه القاضي صوان إلى مرفأ بيروت لتفقد موقع التفجير ومعاينة الأضرار الناجمة عنه، على أن يعود للتحقيق مع مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، ويتخذ القرار المناسب في ضوء الاستجواب.

وضرب في الرابع من أغسطس الجاري انفجار 2750 طناً من نترات الأمونيوم مرفأ بيروت، ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضررت العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن سقوط 178 قتيلاً، ونحو 6000 جريح، بالإضافة إلى 30 مفقوداً.

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