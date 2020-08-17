فرنسا.. إخراج مسافر من قطار سريع وتغريمه لرفضه وضع كمامة

المصدر: باريس - أ. ف. ب

اعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا الإثنين أنها أرغمت مسافرا كان يرفض وضع كمامة على الخروج من قطار سريع لدى توقف خاص في محطة كروزو بوسط فرنسا.

وأضافت الشركة الفرنسية أن القطار السريع بين باريس ونيس لميكن يفترض أن يتوقف قبل مرسيليا (جنوب شرق) لكنه توقف في كروزو ليتمكن المسؤولون عن الأمن من إرغام الرجل الرافض وضع الكمامة، على النزول وفقا لقواعد النقل.

وأوضحت الشركة أنه تم أيضا تغريم الرجل 135 يورو.

وقال مدير عام الشركة آلان كراكوفيتش «موظفونا الأمنيون في الشركة الوطنية للسكك الحديد محلفون ومخولون فرض غرامات على كل شخص لا يضع كمامة، ومخولون أيضا إرغام الرافضين على الخروج من القطار للاخلال بالنظام العام».

وكتب في تغريدة «من المؤسف الوصول إلى هذه الخطوة لكن صحة الجميع وسلامتهم أولويتنا».

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