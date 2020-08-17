القضاء اللبناني يوقف مدير عام الجمارك بشأن تفجير مرفأ بيروت

المصدر: بيروت - د ب أ

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الاثنين، مذكرة توقيف بحق المدير العام للجمارك بدري ضاهر بخصوص تحقيقات تفجير مرفأ بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، استجوب على مدى أربع ساعات ونصف الساعة، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

ووفق الوكالة، توجه القاضي صوان إلى مرفأ بيروت لتفقد موقع التفجير ومعاينة الأضرار الناجمة عنه، على أن يعود إلى مكتبه للتحقيق مع مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، ويتخذ القرار المناسب في ضوء الاستجواب.

وضرب في الرابع من أغسطس الجاري انفجار 2750 طنا من نيترات الامونيوم مرفأ بيروت، مما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضررت العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن سقوط 180 قتيلاً، وحوالي 6000 جريح بالإضافة إلى 30 مفقوداً.

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