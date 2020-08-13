عبد الله بن زايد: وقف ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز دبلوماسي مهم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال وزير الخارجية، الشيخ عبد الله بن زايد، يوم الخميس، إن اتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية، انفراج كبير في العلاقات العربية الإسرائيلية، وإنجاز دبلوماسي مهم.

واعتبر عبد الله بن زايد أن إعلان الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل عن اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية، إنجاز دبلوماسي مهم ويفتح آفاقا جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة.

تعلن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل اليوم عن اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية

انفراج كبير في العلاقات العربية الإسرائيلية و إنجاز دبلوماسي مهم و يفتح آفاقا جديدة للسلام و الاستقرار في المنطقة — عبدالله بن زايد (@ABZayed) August 13, 2020

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أعلن اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلطينية.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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