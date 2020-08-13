مجلس النواب اللبناني يقبل استقالة 7 نواب.. ومروان حمادة يتراجع

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس، قبول استقالة 7 نواب، فيما تراجع النائب مروان حمادة عن استقالته.

والنواب الذين استقالوا من البرلمان اللبناني هم نواب كتلة "الكتائب" اللبنانية سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، النائبة بوليت يعقوبيان، النائب ميشال معوض، النائب نعمة افرام، وعضو "اللقاء الديموقراطي" هنري الحلو.

من جهة أخرى، أعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله تراجع النائب مروان حمادة عن الاستقالة، وأنه مريض ولا يمكنه الحضور، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب بضرورة حضوره إلى الجلسة للتراجع عن استقالته.

وانتشرت قوات الأمن اللبنانية بكثافة في العاصمة بيروت اليوم الخميس، لتمنع المحتجين من الوصول إلى مركز للمؤتمرات الذي بدأ فيه أعضاء مجلس النواب اجتماعا للمرة الأولى منذ الانفجار المدمر الذي قتل 172 شخصا الأسبوع الماضي، وذلك لمناقشة إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت.

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