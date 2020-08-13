الأردن يقرّر إغلاق معبر «جابر» الحدودي مع سورية أسبوعاً بسبب «كورونا»

المصدر: عمان - د.ب.أ

قرّر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، أمس، إغلاق مركز حدود «جابر» الحدودي مع سورية من صباح اليوم الخميس ولمدة أسبوع.

وجاء اتخاذ القرار بناء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد قررت اللجنة الحكومية تكليف وزير الصحة سعد جابر باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحجر على العاملين في المركز، وإجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص، وذلك بعد تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة بالمركز بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الوزراء، عمر الرزاز، ضرورة أن يجري خلال فترة إغلاق المركز الحدودي إعادة النظر في جميع الإجراءات بمراكز حدود جابر والكرامة والعمري (مع العراق والسعودية)، بعد أن «أصبحت هذه المعابر الثلاثة مصدراً لانتقال الوباء إلى ساحتنا الداخلية».

وقال الرزاز إنه تم منذ أول من أمس وأمس تسجيل 25 حالة بفيروس كورونا «أغلبيتها من مركز حدود جابر».

أصبحت المعابر مصدراً لانتقال الوباء.

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