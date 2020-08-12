«الأعمال الخيرية» ترسل مساعدات إلى لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الرامية إلى التحرك الفوري لتقديم مساعدات عاجلة إلى لبنان في إطار التضامن مع شعبها الشقيق في المحنة التي ألمت به جراء انفجار مرفأ بيروت، أرسلت «هيئة الأعمال الخيرية في عجمان» صباح أمس، مواد غذائية تقدر بأكثر من 70 طناً من المواد الأساسية، وذلك على متن الخطوط الجوية الوطنية لدولة الإمارات، في إطار متابعتها للأوضاع في لبنان والوقوف على احتياجات الأشقاء هناك.

وكانت «هيئة الأعمال الخيرية» تابعت منذ اللحظات الأولى التي أعقبت الانفجار الوضع هناك ووقفت على آثار الدمار التي خلفها مع تقديم العون والمساعدة عبر فريق عملها التابع لمكتبها في لبنان.

إلى ذلك، أفاد تقرير للأمم المتحدة، أمس، بأن برنامج الأغذية العالمي سيرسل 50 ألف طن من طحين القمح إلى لبنان، وذلك بعد أن انفجرت صومعة الحبوب الوحيدة في البلاد بكل المخزونات فيها. وأضاف التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن برنامج الأغذية سيرسل شحنة الطحين «لتعزيز الإمدادات الوطنية وضمان عدم حدوث نقص في الغذاء بالبلاد».

وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات الطحين (الدقيق) في لبنان تكفي احتياجات السوق لمدة ستة أسابيع.

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