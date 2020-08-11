49 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الصين

المصدر: بكين - د.ب.أ

أفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أمس، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيس الصيني، من بينها 35 حالة وافدة، و14 حالة محلية العدوى.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن جميع الحالات الـ14 المحلية تم الإبلاغ عنها في منطقة شينغ يانغ الويغورية ذاتية الحكم. ونقلت عن اللجنة تأكيدها أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيس الصيني إلى 84 ألفاً و668 حالة، من بينها 802 مريض مازالوا يتلقون العلاج، و41 منهم في حالة خطرة. وذكرت اللجنة أن 79 ألفاً و232 شخصاً خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، و4634 شخصاً توفوا بسبب الفيروس.

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