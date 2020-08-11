بريطانيا تحقق في الإحصاء اليومي لوفيات «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت صحيفة «تليغراف» أن الإحصاء اليومي لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا قد يتم إلغاؤه، وذلك بعد تحقيق في الطريقة التي تتبعها هيئة الصحة العامة في إنجلترا في إجراء الإحصاء.

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمر بفتح التحقيق، بعدما اتضح أن المسؤولين كانوا «يبالغون» في أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

ونقلت «تليغراف» عن مصدر في الحكومة قوله إن إحدى التوصيات قد تكون إلغاء الإحصاء اليومي، وإجراء إحصاء أسبوعي بدلاً عنه.

وكانت الحكومة البريطانية أمرت بمراجعة الطريقة التي تحصر بها هيئة الصحة العامة بإنجلترا عدد الوفيات، وذلك بعدما قال أكاديميون إن الأرقام اليومية قد تشمل أناساً توفوا بأسباب أخرى.

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